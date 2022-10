Rozemarijngoudhaantjes op lavendel | Zelf Geschoten

Zoals zijn naam doet vermoeden is de rozemarijngoudhaan vaak te vinden op rozemarijn, maar ook andere kruiden zoals lavendel. Gefilmd door Gretha Andeweg.

Deze prachtig gekleurde kevers zijn exoten die oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied komen, waar ze vrij algemeen zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze in Nederland terechtgekomen via handelsverkeer of mensen die plantjes uit Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje mee naar huis nemen.