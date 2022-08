Gay pride in de dierenwereld: deze dieren kleuren roze

Flamingo's zijn roze vanwege de kleurstof astaxanthine die ze uit hun voedsel halen. Deze kleurstof wordt gemaakt door algen en eencellige organismen. Kleine kreeftjes en garnaaltjes eten die algen op en worden zelf roze. Wanneer de flamingo vervolgens deze kleine kreeftjes en garnaaltjes opeet, wordt ook hij roze. Een flamingo die geen astaxanthine binnen krijgt, wordt wit! In Nederland zijn flamingo's buiten het broedseizoen te vinden in ondiepe wateren zoals de randmeren en het Deltagebied.

Net als bij de flamingo krijgen ook de roze pelikaan en de zalm hun roze kleur van de kreeftjes of de algen die ze eten. Krijgen ze deze kleurstoffen niet binnen, dan verbleken ze tot grijs of wit.

Als je heel veel geluk hebt, kun je een roze sprinkhaan vinden. Zo'n roze sprinkhaan is eigenlijk gewoon groen, maar door een genetische afwijking ontbreekt het groene pigment of wordt er zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen is. Deze genetische afwijking wordt erythrisme genoemd en komt heel zelden ook voor bij dieren zoals konijnen, kikkers, slangen en in de eierschalen van vogels. Er wordt zelfs gedacht dat mensen met rood haar en sproeten een vorm van erythrisme hebben, maar daar is tot nu toe nog heel weinig over bekend.