Enerzijds is de rouwtocht bedoeld om zichtbaar te maken wat veelal onzichtbaar blijft. Woordvoerder Leo van Kampenhout: “De druk op de wilde natuur is ongekend hoog: vlinders, bijen, vogels en planten sterven in rap tempo uit. Soorten die vroeger veel voorkwamen in Drenthe zijn nu alleen nog met een kaarsje te vinden, of zelfs helemaal niet meer. Veel mensen voelen zich hier verdrietig over en deze manifestatie is bedoeld om hier uiting aan te geven. Zo hopen we bij andere mensen die er minder mee bezig zijn de bewustwording te vergroten. ”

Op vrijdag 22 april organiseert Extinction Rebellion (XR) Drenthe een rouwtocht voor de Drentse natuur. De tocht start om 14.00 uur in de Gouverneurstuin in Assen en leidt door het Asser centrum naar het Provinciehuis aan de Westerbrink. Daar wordt rond 15.30 uur de Drentse natuur symbolisch ten grave gedragen. De manifestatie wordt omlijst met muziek, poëzie en diverse sprekers en er zullen borden met daarop in onze provincie uitgestorven diersoorten worden meegedragen. De organisatie verwacht tussen de 50 en 100 deelnemers, allen in zwart gekleed.

Anderzijds is de rouwtocht ook een aanklacht tegen het gangbare denken waarin de natuur slechts als hulpstuk of hulpbron van de mens wordt gezien, dat naar believen veranderd en gedomineerd mag worden. Leo van Kampenhout: “Volgens dit denken heeft de natuur alleen waarde als het nut heeft voor de mens, bijvoorbeeld bos voor recreatie en insecten voor bestuiving. Dat getuigt van arrogantie want de mens maakt zichzelf steeds opnieuw de maat der dingen. Vrijdag rouwen wij om de natuur omdat wij voelen dat de natuur van zichzelf waarde heeft dat niet becijferd hoeft te worden, net zoals je vriendschapsbanden niet hoeft te becijferen.”

Langere campagne

De rouwtocht is het startschot van een langere campagne van XR Drenthe richting de provincie. De actiegroep roept de provincie op haar verantwoordelijkheid te nemen die zij volgens de Europese wetgeving heeft voor de natuur. Leo van Kampenhout: “Het is niet toevallig dat het provinciehuis het eindpunt is van de rouwtocht: wij houden de provincie namelijk aansprakelijk voor de slechte staat van de Drentse natuur. Naar schatting 85% van de oorspronkelijke soorten zijn reeds verdwenen uit Drenthe, en dit loopt iedere jaar verder op. Terwijl er Europese regelgeving bestaat die eist dat elke activiteit met potentieel negatieve effecten op natuur een vergunning nodig heeft. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden, uitstoot van stikstof (welke leidt tot verzuring), of het onttrekken van grondwater (welke leidt tot verdroging). De provincie weigert deze wetgeving te handhaven: dit vinden wij schandalig. Onze kinderen en kleinkinderen groeien op in een semi-industrieel landschap dat ecologisch slechts een schim is van wat het ooit was. Dit moet anders.”

Grote zorgen

Het toenemende areaal bollenteelt in Drenthe baart de actiegroep grote zorgen. Bij de teelt van bollen worden veel meer pesticiden gebruikt dan bij de teelt van voedsel omdat normen ontbreken. Recente metingen van Meten=Weten laten zien dat er tot diep in beschermde Natura-2000 gebieden pesticiden worden teruggevonden, vaak meerdere typen. Leo van Kampenhout: “Hier zijn wij erg van geschrokken. Het is bekend dat één bestrijdingsmiddel kan al dodelijk zijn voor een insect, laat staan wat deze middelen tezamen, als cocktail, teweegbrengen. Voor ons waren deze resultaten een inspiratie om deze rouwtocht te organiseren.”

De datum van 22 april is niet toevallig gekozen, het is dan namelijk de Dag van de Aarde. Bij de eerste editie daarvan in 1970 gingen miljoenen mensen de straat op om ecologisch bewustzijn te creëren en leidde in Amerika tot de oprichting van de Environmental Protection Agency (EPA): het agentschap dat tot taak kreeg om milieuvervuiling in te perken. Ook dit jaar worden er over de hele wereld demonstraties en opschoonacties georganiseerd op 22 april, waaronder dus in Assen.