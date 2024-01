Rotterdamse raad kiest voor brug die uniek natuurgebied aantast

Arjen van Veelen en Matthijs Lievaart bij de protestborden in De Esch

De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten om voor een half miljard euro een nieuwe stadsbrug aan te leggen over de Nieuwe Maas. Die brug moet er volgens de gemeente komen omdat er aan beide kanten (Feijenoord en Kralingen) woningen bijgebouwd gaan worden, en om de druk op de bestaande oeververbindingen te verlagen. Over de brug komt een tramverbinding en er mag beperkt autoverkeer over. Maar deze nieuwe brug gaat ten koste van een uniek natuurgebied aan de Kralingse kant: de polder De Esch.