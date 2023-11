Rotterdamse boeren krijgen ruimte om te vergroenen

"Voor onze biofertilizers fermenteren we humus uit de bodem van een loofbos", vertelt Klompe. "In het najaar, als de schimmels in de bosbodem het meest actief zijn, halen we een laag humus van twintig centimeter diep uit de bodem en stoppen die in afgesloten vaten waar we wat 'moedercultuur' bij doen. Vervolgens laten we dat enige tijd fermenteren. Als je dat als mest op het land brengt, zijn de voedingsstoffen veel directer beschikbaar voor de planten. We experimenteren ook met grondstoffen van of uit de buurt van ons bedrijf. Op die manier willen we de kringloop in de natuur sluiten."