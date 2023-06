Rotterdam krijgt komende jaren twintig hectare meer groene ruimte

Het college wil extra groen realiseren in parken en op boulevards, maar ook in de straten dicht bij de bewoners. "Groen is belangrijk voor de kwaliteit van de stad, en het kan vele functies hebben. Het zorgt voor een aantrekkelijkere woonomgeving, bewoners voelen zich er beter door, het is goed voor de waterberging en voorkoming van hittestress, het biedt mogelijkheden voor sport, spel en recreatie, verhoogt de waarde van het vastgoed en draagt bij aan biodiversiteit", zo staat in de nota.