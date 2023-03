Missie: maak van Rotterdam een nationaal park

Een nationaal park is een gebied waar natuurbescherming op de eerste plek staat. Nu wordt er vaak gedacht dat in steden de mens deze plek heeft ingenomen. Niels begrijpt de verwarring, maar wil juist met deze tentoonstelling aantonen, dat de combinatie mogelijk is. "Ik denk dat het fout gaat in Nederland, als er gezegd wordt; "De natuur is buiten de stad en de stad is enkel voor de mens." Wij geloven niet dat dat waar is."