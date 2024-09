Rosa Bonheur, moestuinieren, grasland en andere onderwerpen

Ze was DE dierschilder van de negentiende eeuw, Rosa Bonheur. Op haar kasteel in Frankrijk leefde ze samen met haar vrouw en een enorme hoeveelheid dieren. Dieren die ze allemaal minutieus en na nauwkeurige bestudering, vastlegde op het witte doek. In de Mesdag collectie in Den Haag is voor het eerst een tentoonstelling van haar werken te zien. De tentoonstelling loopt nog tot januari 2025.

Biodiversiteit grasland

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden als lange periodes van droogte en hevige neerslag. Daardoor neemt de biodiversiteit in graslanden enorm af. Dat geldt met name voor graspercelen in de landbouw, maar ook voor graslanden in natuurgebieden.

De Vlaamse bioloog Simon Reynaert van de Universiteit van Antwerpen heeft promotieonderzoek gedaan naar hoe groot de afname van biodiversiteit in graslanden is. Verslaggever Henny Radstaak is benieuwd of er ook oplossingen voor zijn.

Moestuinieren

Hier naast Stadzigt ligt al jaren een enorme biologische moestuin. Elke zondagochtend zien we het veranderen. De nieuwe beheerder van de moestuin, Ed van den Heuvel van Natuurmonumenten, komt tijdens de uitzending bij ons langs.

Plant je mee?

© Rob Buiter

De tuin ‘winterklaar maken’. Kent u die uitdrukking nog? Dat was lang geleden de misvatting dat je in het najaar alle rommel uit je tuin moest halen. Hoewel … misvatting? Het najaar is wel degelijk een goede tijd om in de tuin te werken! Met hun campagne ‘Plant je mee?’ wil de organisatie Steenbreek mensen op het hart drukken om niet alleen tegels uit de tuin te halen, maar vooral ook planten erin te zetten. En dat kun je het beste nu doen, leert verslaggever Rob Buiter van Dominique van de Kamp van Steenbreek.

Graafdier van Nikki Dekker