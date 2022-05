Roodsterblauwborst | Zelf Geschoten Zelf Geschoten • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Renzo van den Akker kan het bijna niet geloven: in een rietkraag bij de Zevenhuizerplassen zit een roodgesterde blauwborst de longen uit zijn lijfje te zingen. "Of het een geheel zuivere roodsterblauwborst is weet ik niet zeker, maar hij is er zeker niet minder bijzonder om", aldus Renzo.

De blauwborst kent twee ondersoorten: de witgesterde en de roodgesterde blauwborst. De witgesterde is een broedvogel in Nederland. De roodgesterde is een zeldzame doortrekker die afkomstig is uit Scandinavië.