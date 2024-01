Rondtollende huismussen

Na de wilde eend, merel en scholekster is er een nieuwe soort verkozen tot vogel van het jaar. In 2024 gaat de huismus er met de eer vandoor! We krijgen regelmatig filmpjes binnen van dit kleine bruine stadsvogeltje en stelden daarom een compilatie samen.

De huismus komt algemeen voor in ons land, maar toch heeft deze vogel het niet makkelijk gehad. De laatste twintig jaar is de populatie flink afgenomen. Dit is begonnen in de jaren tachtig en versneld in de jaren 90. In totaal is het aantal broedparen met meer dan 50% verminderd. Belangrijke oorzaken hiervoor lijken een gebrek aan voedsel zoals zaden en insecten, en te weinig dekking in de vorm van hagen, struiken en klimop.