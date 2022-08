Rollen in modder of het water in: zo blijven grote grazers koel

In deze hitte doen we er alles aan om koel te blijven. Hoe doen grote grazers dat eigenlijk? Boswachters van Staatsbosbeheer vertellen hoe het zit.

In veel uiterwaarden langs rivieren en natuurgebieden lopen kuddes grote grazers. Voorbijgangers denken vaak dat de grote dieren veel last hebben van de warmte, zeker als er geen zichtbare beschutting is. Maar niets is minder waar: grote grazers zoals runderen en paarden kunnen op extreem warme dagen heel goed voor zichzelf zorgen.