'Rol van natuur moet centraal staan tijdens klimaattop in Egypte'

Van 6-18 november 2022 vindt in Sharm-el-Sheikh, Egypte, de VN-klimaattop plaats. Daar zullen regeringsleiders bespreken hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. Belangrijker dan ooit, want de laatste wetenschappelijke rapporten laten zien dat de opwarming van de aarde nog sneller gaat dan verwacht en dat de impact op mens en natuur nog groter en verwoestender is.

Tegelijkertijd is de natuur ook essentieel voor de oplossing van klimaatproblemen. Klimaat en biodiversiteit hangen dus direct samen. Natuur zou daarom centraal moeten staan tijdens de klimaattop in Sharm-el-Sheikh.

Rol van de natuur

Natuur speelt een fundamentele rol in het reguleren van klimaat en biedt enorme potentie om klimaatverandering te dempen en de impact ervan te bufferen. In de strijd tegen klimaatverandering die wordt gedomineerd door technologische oplossingen is hier nog onvoldoende oog voor.

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk bossen en andere natuurgebieden zijn voor de opslag van CO2 en hoe bossen koelte brengen Andere voorbeelden, zoals de fundamentele rol van bodemleven in CO2-opslag en wateropslag en natuurlijke kustbescherming door mangrovebossen zijn nog minder bekend.

Groot gat

Tussen wat nodig is en het bestaande beleid gaapt nog een groot gat. Precies daar kan de natuur een rol spelen door sterker in te zetten op natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) voor CO2-opslag en klimaatbuffers. In Nederland, maar zeker ook in landen met grote, klimaatbepalende natuurlijke ecosystemen, zoals de Amazone, het Congobekken en Indonesië. Investeringen in vitale natuurlijke systemen zijn bovendien relatief goedkoop en bieden oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen, zoals biodiversiteit, voedselzekerheid, water.

Kort na de COP27 in Sharm-el-Sheikh vindt in Montreal de COP15, de VN-biodiversiteitstop, plaats. Om de kans op een ambitieus global biodiversity framework te vergroten, zal het van grote meerwaarde zijn als in Sharm-el-Sheikh de cruciale rol van natuur in de strijd tegen klimaatverandering bevestigd wordt.

Bron: IUCN

