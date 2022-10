Roermondse dassen uitgezet nabij Stramproy Nieuws • 06-05-2021 • leestijd 2 minuten • 548 keer bekeken • bewaren

Verweesde das © Pascale Pluisquin

De "Roermondse" dassen die in februari werden gevangen in Roermond, zijn woensdag uitgezet in de bossen bij Stramproy in de buurt van Weert. Vader en moeder das en hun twee pasgeboren jonkies moesten weg uit Roermond omdat in hun leefgebied werd gebouwd. Sindsdien zaten ze in een opvang in Opglabbeek (België).



Omdat de twee babydasjes pas later gevangen werden, zijn ze door de moeder verstoten. Ook de jongen, broer en zus, werden naar de Belgische opvang gebracht, maar het broertje is inmiddels overleden. De twee ouders, inmiddels René en Gerda gedoopt, verhuisden woensdag maar hun nieuwe burcht aan de Belgische grens bij Weert.

Eerste maanden worden ze gemonitord

Bert Hesser van de stichting Das en Boom die pa en ma das woensdag in hun nieuwe burcht uitzette, zei dat de dieren eerst het terrein gaan verkennen. "Vrijwilligers houden ze drie maanden in de gaten om te zien of ze genoeg voedsel kunnen vinden", zei hij. "Dat zien we aan de mest. Bij droogte zullen ze bijgevoerd moeten worden."