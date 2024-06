Roerdomp, actie voor een duurzame wereld en alle overige onderwerpen

Als je kinderen op jonge leeftijd iets bijbrengt over de natuur, zullen ze er later beter voor zorgen. Dat is de filosofie achter onze campagne Expeditie 10, waarbij we kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met 10 algemene soorten.

Een kinderboek over de roerdomp en alle overige onderwerpen in de uitzending van Vroege Vogels Radio op zondag 23 juni 2024.

Ook beroepsvogelaar Arjan Dwarshuis deelt die filosofie. Om de jeugd warm te krijgen voor de natuur schreef hij een kinderboek over de roerdomp. Met een deel van zijn doelgroep én verslaggever Gert Elbertsen doet hij een poging die mysterieuze rietreiger te zien te krijgen.

© milena huender

NK Wielrennen over de Veluwezoom

Zondag 23 juni is het NK wielrennen in en rondom Arnhem. Van tevoren was daar veel om te doen. De tour gaat namelijk gedeeltelijk over de Veluwezoom en de beheerder Natuurmomenten dreigde met een rechtzaak omdat ze bang waren dat de kwetsbare natuur onder het NK zou lijden. Duurzaamheidsontwikkelaar Twan van Schie van wielerclub Team weet welke maatregelen er zijn genomen om de etappe over de Veluwezoom door te laten gaan.

Zoöp: samensmelting van al het leven

Heb je al wel eens van een Zoöp gehoord? Nee, het is geen nieuwe dierentuin of een diervriendelijk zeepmerk. Het is een samensmelting van de woorden Zoë - Grieks voor leven - en Coop van cooperation. Een organisatiemodel waar zowel het menselijke als niet menselijke leven met elkaar samenwerken. Er zijn nu maar liefst drie organisaties in Nederland die zich Zoöp mogen noemen. Verslaggever Pleun Aarts gaat bij één zo’n plek langs: Kunstfort Vijfhuizen.

Hoe acties de wereld kunnen veranderen

Tienduizenden mensen komen deze zondag in actie voor het klimaat. Ze maken een menselijke ketting langs de hele Hollandse kust. Dit soort acties kunnen de samenleving daadwerkelijk in beweging zetten, aldus Wijnand Duyvendak. Hij is voormalig politiek strateeg van GroenLinks en nu werkzaam bij Milieudefensie. In zijn nieuwe boek gaat hij op zoek naar een recept voor maatschappelijke verandering. Via de burgerrechtenbeweging onder leiding van Martin Luther King tot het aanleggen van het Bulderbos bij Schiphol. Volgens Duyvendak is politieke actie onmisbaar voor iedereen die streeft naar een duurzame, eerlijke en menselijke samenleving.

Titel: Recept voor maatschappelijke verandering

Auteur: Wijnand Duyvendak

Uitgeverij: Hollands Diep