Roedel edelherten net iets te nieuwsgierig

Tijdens het vogelspotten in de Heukelumse polder zag natuurfilmer Gerard Oskam een groep wat grotere dieren in plaats van vogels. Deze roedel edelherten komt even nieuwsgierig de hoek om kijken. Het lijkt alsof ze klaarstaan om weg te lopen, maar toch net te nieuwsgierig zijn en even willen kijken. "Ze zijn ver van huis of op zoek naar een nieuw leefgebied. Een hele leuke waarneming!", schrijft Gerard bij het filmpje. Deze groep bestaat hinden, vrouwelijke edelherten, geleid door een leidhinde. Zij bepaalt het ritme van de groep en het trekgedrag. De jongen gaan ook mee met de roedel, maar jonge mannetjes gedragen zich ondergeschikt in de groep.