Rode wouw als de grote roofvogel van het kleinschalige landschap

Het kleinschalige landschap hier in het oosten van het land is ideaal voor de vogel. Ze broeden in hoge boomtoppen en jagen op kleine vogels en zoogdieren boven open landschappen zoals akkers. In de rest van Europa zie je hem vooral in heuvelachtige gebieden bij beken. Dit soort natuur heb je in Nederland minder, al zijn blijkbaar de glooiende stuwwallen met beken zoals de Dinkel toch net goed genoeg.