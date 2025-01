Rode eekhoorns aan het smullen

Ook staan rode eekhoorns erom bekend dat ze een voedselvoorraad aanleggen voor de winter. Ze verzamelen voedsel en verstoppen het in de grond, in boomholtes of de oksel van een boomstam. Dankzij hun goede reukvermogen kunnen ze het voedsel later weer opsporen. Dit gedrag is niet alleen handig voor de eekhoorn zelf, maar heeft ook een belangrijke functie voor het bos. Door de zaden op verschillende plekken te verstoppen, helpt de eekhoorn bij de verspreiding ervan. Wanneer die het voedsel niet ophaalt, kunnen de zaden ontkiemen, wat bijdraagt aan de verjonging van het bos.