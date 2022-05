Rode eekhoorn, eet smakelijk | Zelf Geschoten

Winterslaap? Daar doet de rode eekhoorn niet aan. In de winter is het beestje wel minder actief. Bij storm of regen schuilt de eekhoorn in zijn nest. In de herfst legt de eekhoorn voedselvoorraden aan om de wintermaanden door te komen. Voedsel verstoppen ze in de grond of in boomholtes. Met hun goeie neus sporen ze het eten weer op.