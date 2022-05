Rode eekhoorn eet beukenknoppen | Zelf Geschoten Zelf Geschoten • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Deze rode eekhoorn weet wel wat lekker is. Nu er geen beukennootjes zijn, doet het diertje zich tegoed aan de jonge knoppen van de beukenboom. Heel behendig beweegt hij over de beukentakken. Deze video is van Leon van den Oetelaar.

In de herfst en winter eet de eekhoorn vooral zaden van bomen: hazelnoten, beukennoten, kastanjes, eikels en dennenappels. Die zijn volop te vinden, dus de eekhoorn kan goed aanvetten om zich voor te bereiden voor de koude winterperiode. Hij legt ook een wintervoorraad aan, door de zaden in ondiepe putjes te begraven of te verstoppen in een boomholte.