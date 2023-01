RIVM wil meer onderzoek naar vervuiling door microplastics

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat er snel meer oplossingen moeten komen voor vervuiling van onze leefomgeving door microplastics. Ook is gerichter onderzoek nodig volgens het RIVM. Want over de effecten die de minuscule plasticdeeltjes op het milieu en onze gezondheid hebben, is nog veel onduidelijk.

"Uit experimenten in het laboratorium is bekend dat microplastics schadelijke effecten kunnen hebben op planten en dieren", stelt de organisatie. "Maar het is nog niet bekend of deze effecten ook echt in het milieu optreden. Dat komt onder meer omdat de vorm, grootte en samenstelling van het materiaal sterk verschillen."