RIVM weet te weinig over effect van klimaatverandering op gezondheid

Ook is het de bedoeling om te onderzoeken welke groepen mensen het meeste risico lopen. Het gaat dan om kwetsbare mensen, zoals ouderen, kinderen of chronisch zieken, maar ook om mensen die buiten werken of in slecht gekoelde huizen wonen. Vooral bij mensen met lagere inkomens kunnen problemen zich opstapelen: minder groen in de omgeving en een woning met vochtproblemen en slechte ventilatie. Van der Ree: "Voor het beleid is het belangrijk om te weten welke maatregelen je voor welke doelgroep invoert."