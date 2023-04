RIVM: op aantal plekken maatregelen nodig voor betere luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet voor een groot deel al aan strengere eisen voor luchtkwaliteit die de Europese Commissie wil invoeren. Rond Schiphol, op de Maasvlakte en in de IJmond, waar onder meer Tata Steel is gevestigd, zullen waarschijnlijk echter wel extra maatregelen nodig zijn om aan de voorgestelde eisen te voldoen, zo heeft het RIVM berekend. Ook langs drukke wegen is de uitstoot van schadelijke stoffen nog hoger dan de doelen die 'Brussel' voor ogen heeft.