RIVM: laat boer delen in opbrengst van bloemstrook langs akker

Boeren in de Hoeksche Waard hebben de afgelopen jaren subsidies gekregen van onder meer de Europese Unie om de randen van hun akkers in te zaaien met bloemen en kruiden. Die trekken extra insecten en vogels aan en zorgen voor meer opslag van CO2 in de bodem. Het RIVM deed in het gebied een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor een periode van dertig jaar. De onderzoekers concluderen op basis van voorzichtige schattingen dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten, al zijn de verschillen klein.