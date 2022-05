Ringslangeieren gevonden in Zuid-Limburg

De ringslang is de algemeenste inheemse slangensoort in Nederland. De slang kan nog overleven in ons cultuurlandschap. Dat is best bijzonder onder de inheemse reptielen, die vaak afhankelijk zijn van beschermde natuurgebieden op de hei of in het duin. De ringslang niet, die gedijt goed in Nederland en haalt zelfs zijn voordeel uit menselijke activiteiten.