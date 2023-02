Rijnland voert regels in voor klimaatbestendig bouwen

Grootschalige bouwprojecten moeten verplicht rekening gaan houden met water in het gebied. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert deze regel in omdat het steeds vaker langdurig droog is, maar er ook steeds vaker extreem hevige regenbuien vallen. Een sturende rol voor water bij de ruimtelijke inrichting van Nederland zit er ook landelijk aan te komen. Rijnland past nu alvast de eigen waterverordening aan, aldus het schap.

Het werkgebied van Rijnland in de Randstad loopt vanaf het Noordzeekanaal via de oostkant van Amsterdam naar Schiphol en Gouda en vervolgens naar de kust bij Wassenaar. In het poldergebied moet veel water afgevoerd worden, terwijl zich aan de westkant de Noordzee uitstrekt. Rijnland heeft snel last van verzilting bij langdurige droogte, terwijl er bij regen snel extra gemalen worden om het land droog te houden. Daarbij komt dat in het werkgebied de komende jaren naar verwachting 100.000 nieuwe woningen gebouwd.