Rijkswaterstaat legt vier nieuwe zeegrasvelden aan in Waddenzee

Er worden nieuwe velden ingezaaid in de buurt van Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Bij elke locatie worden, verdeeld over drie velden, zo’n 33.000 zaadjes geplant. Dit komt na een eerder experiment bij Griend, een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee. Volgens Rijkswaterstaat was dit een groot succes: "We hadden daar 100.000 plantjes verwacht, dat zijn er meer dan een miljoen geworden", aldus een woordvoerder.