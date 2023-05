Rijkswaterstaat druk met opruimen honderden dode meeuwen

© Fotograaf: will

Kokmeeuwen in winterkleed

Rijkswaterstaat is al sinds zondag druk met het opruimen van dode kokmeeuwen, die worden gevonden in het Zwarte Meer op de grens van Overijssel en Flevoland en in het Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg. Een woordvoerder van de dienst schat dat er inmiddels twee- tot driehonderd dode vogels uit het water zijn gehaald. Mogelijk zijn de dieren bezweken aan vogelgriep, maar dat moet nog worden vastgesteld door laboratoriumonderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).