'Rijke landen tonen geen ambitie om CO2-uitstoot serieus te verminderen'

Landen moeten ervoor zorgen dat tegen 2030 de gezamenlijke uitstoot met ten minste 45% is verminderd. Uit het VN-rapport van blijkt echter dat ondanks de ingediende gecombineerde klimaatplannen de emissies nog steeds laten oplopen met 10,6%”

Onze planeet stevent af op een catastrofale wereldwijde temperatuurstijging van 2,5 graden Celsius. Wetenschappers waarschuwen al geruime tijd dat we bijna geen tijd meer hebben om de wereldwijde opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken. Mensen over de hele wereld, met name in armere landen, worden door extreme droogte en enorme overstromingen uit hun huizen verdreven. Dit is het directe gevolg van de klimaatcrisis.