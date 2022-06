Rietherstel helpt vogelherstel

Het Rijnstrangengebied is ontstaan toen het Pannerdens kanaal aangelegd werd. De functie van de Oude Rijn werd hierdoor vervangen. In de Rijnstrangen stroomde niet langer water, maar wat achterbleef was een nat gebied met de oude loop van de rivier. Langzaam kwam hier successie op gang van rivierlandschap naar moeras. In de jaren 50 kwam eerst de mattenbies en daarna het riet. Zo ontstond een fantastisch gebied voor rietvogels als de roerdomp en de grote karekiet. Maar het gebied ging steeds meer verruigen en verlanden. Rietland verdween en daarmee ook de bijzondere soorten die hierbij horen.

En zo’n rietmoeras herstel je niet zomaar. Het is moeilijk om riet in te brengen als het er van nature niet voorkomt en je de waterstanden niet kunt regelen. Je wilt namelijk riet dat in het water staat, waterriet. Maar riet kan niet kiemen onderwater en heeft dus droogvallingen nodig. Het hele Rijnstrangengebied was afgesloten van de wisselwerking van het rivierwater. De enige verbinding is in het westen van het gebied bij het gemaal Kandia. In samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel laten ze het gebied nu eens in de vier jaar helemaal droogvallen. Dit gebeurde in 2016 voor het eerst. Zaad dat toen decennia lang gewacht heeft voor droogval is toen gaan kiemen.