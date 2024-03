Rietgors zingt vanuit het riet | Vogelzangcursus #3

Vogels zijn eigen zo'n efficiente dieren dat bepaalde eigenschappen die ze in de winter niet nodig hebben, zoals de zang, bijna kunnen verdwijnen. In het voorjaar gieren de hormonen weer door het mannenlijfje, en zorgen de daarbij horende lichamelijke veranderingen ervoor dat de vogel weer kan zingen. 'Eigenlijk komt hij dus elk jaar opnieuw in een soort puberteit' zegt Dick de Vos. En dat hoor je ook. In het begin van het voorjaar, vanaf maart, kun je de rietgors een kort liedje horen zingen. Dus niet, 'piet piet, ik kan het niet' maar eerder 'piet piet, nee' zegt Henk Meeuwsen.