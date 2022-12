Rietgors in het riet | Zelf Geschoten

De rietgors komt het meest voor in de natste regio’s van Nederland, in moerassen, kwelders en boerenland waar veel riet groeit. Tijdens het broedseizoen eet de vogel vooral ongewervelden als muggen, springstaarten en libellen. Buiten het broedseizoen eet hij juist vooral zaden van riet. Gefilmd door Gerard Koster Joenje in de Oostvaardersplassen.