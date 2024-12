Reuzenduif op Rodrigues agressief door zeespiegelstijging

“Met mijn collega Kenneth Rijsdijk werk ik al jaren op Mauritius, om onderzoek te doen naar de dodo” vertelt Claessens. “Daar in de buurt ligt ook het eiland Rodrigues, waar een veel minder bekende, maar minstens zo interessante, nauwe verwant van de dodo voorkwam, namelijk de solitaire. In tegenstelling tot de dodo, was deze reuzenduif extreem agressief. Dusdanig agressief zelfs, dat ze een soort boksbeugels op hun vleugels ontwikkelden om elkaar mee aan te vallen. Agressie was voor deze dieren de dominante overlevingsstrategie.”

Het belangrijkste verschil bleek de eilanden waarop de vogels voorkwamen. “Om dit te begrijpen moeten we terug naar zo’n twee miljoen jaar geleden, toen ijstijden en tussenijstijden elkaar om de zoveel jaar afwisselden, wat gepaard ging met grote zeespiegel-stijgingen", vertelt Rijsdijk. “Door de vorm van Rodrigues nam het landoppervlak daar razendsnel af. Binnen een periode van 30 jaar werd het eiland wel tien keer zo klein.” De solitaires hadden het zwaar met deze extreme ontwikkeling. “Dezelfde groep vogels had nog maar 10% land over om op te broeden, en daar begonnen ze over te vechten”, ligt Claessens toe. “Toen bleven enkel de meest agressieve individuen over. Zij plantten zich voort en gaven de genetische agressie door op hun jongen. Zo werd de hele populatie, mannen, vrouwen en kinderen, agressief."