Nationale Tuinvogeltelling: ruim 2 miljoen vogels geteld

Net als bij de vorige edities staat de huismus op nummer één. De huismus leeft in groepen, vandaar dat ze qua absolute aantallen met kop en schouders boven de rest uitsteken. De koolmees, op nummer 2, is in de meeste tuinen gezien. Nummer 3 is de pimpelmees, gevolgd door de merel en de vink.

Dit jaar lette Vogelbescherming extra op de groenling, een vinkachtige vogel die graag zaden eet op de voedertafel. In 2008 zagen tellers nog in ruim een kwart van de tuinen de groenling, nu in slechts 5% van de getelde tuinen. Ook het aantal groenlingen per tuin nam behoorlijk af van 4,5 naar minder dan 3. Reden voor de afname lijkt te liggen in het ontbreken van struiken, waar ze graag in broeden. Maar ook de ziekte 'het geel', die vaak via de voedertafels wordt verspreid, lijkt een rol te spelen in de afname. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek gaan de oorzaken verder onderzoeken. In de tussentijd adviseert Vogelbescherming om de tuinen te vergroenen: vervang bijvoorbeeld de schuttingen door hagen. En als je voert, maak de voederplek één keer in de week goed schoon met heet water.