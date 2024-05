Water zuiveren met resten champignonteelt

De onderzoekers probeerden het spul nu echter uit als waterzuiveraar. Ze deden onder meer het antimuggensmeersel DEET, cafeïne en het medicijn tegen epilepsie carbamazepine én substraat in het water. Na een aantal dagen bleek dat van de verschillende stoffen 10 tot zelfs 90 procent was verdwenen. "Het is een vrij simpele, goedkope en duurzame manier om water te zuiveren. Maar er is nog wel een weg te gaan, hoor", voorspelt Van Brenk. Met andere experimenten toonde Van Brenk ook aan dat champignonsubstraat in staat is water te zuiveren van kleurstoffen en PFAS. Die resultaten zullen later dit jaar gepubliceerd worden.