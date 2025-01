Reptielenbeurs Reptilica: World Animal Protection waarschuwt voor dierenleed

Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection: ‘Ik ben zelf meermaals op reptielenbeurzen geweest. Wat je daar ziet, is hartverscheurend. Dieren zitten er opgepropt in minuscule plastic bakken, zonder drinkwater, schuilmogelijkheden, of ruimte om te bewegen. Nachtdieren staan openlijk tentoongesteld onder de tl-buizen en dieren worden opgetild, verplaatst en aangeraakt. Het is een enorm slecht voorbeeld voor potentiële kopers, want de dieren hebben weinig mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Reptielenbeurzen kunnen nu eenmaal onmogelijk aan de complexe behoeften van deze bijzondere dieren voldoen’.