Remkes in gesprek met natuurorganisaties over stikstofbeleid

Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, en de Federatie Particulier Grondbezit zijn bij het gesprek aanwezig. Ook Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollebroek schuift aan. Hij vecht regelmatig vergunningen aan voor evenementen of bedrijven die in zijn ogen vervuilend zijn, zoals de Grand Prix op Zandvoort.