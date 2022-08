Remkes: het gesprek met natuurorganisaties was zinvol

Het gesprek met natuurorganisaties over het stikstofbeleid maandag was "een zinvolle exercitie", zegt bemiddelaar Johan Remkes. Volgens hem was het overleg in het provinciehuis in Den Bosch bedoeld "om wat scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies staan".

Het is de tweede bijeenkomst die Remkes leidde. Ruim een week geleden sprak hij met landbouworganisaties. Na afloop zei Remkes toen dat er sprake is van een vertrouwenscrisis. "Wat vandaag over tafel ging, was dat er in de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie", zei Remkes nu. Volgens hem benadrukten de deelnemers ook dat het niet alleen gaat om stikstof, maar dat er meer problemen zijn. "We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van het stikstofprobleem als ze misschien over een jaar of vier, vijf weer met heel andere opgaven geconfronteerd worden."