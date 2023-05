Relatief veel dieren dood door brand in stal

In totaal waren er vorig jaar 42 stalbranden. Daarbij kwamen gemiddeld ongeveer 3095 dieren per brand om het leven. Bij 18 branden kwamen dieren om, bij de overige 24 bleven alle dieren ongedeerd.

Ruim 130.000 dieren zijn vorig jaar om het leven gekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Dat is iets meer dan in de jaren ervoor. De stijging komt door zeven branden bij boerderijen met kippen. "Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen", aldus het Verbond van Verzekeraars .

In 2021 waren er 35 stalbranden. Daarbij vonden slechts 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. In 2020 registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer.

Maatregelen

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de overheid en boeren maatregelen nemen tegen de branden in stallen. Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.

Ministerie van Landbouw

"Iedere stalbrand is verschrikkelijk en is er één teveel", zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. "We werken hard aan de verstevigde aanpak van stalbranden." De verplichte brandveiligheidskeuring is daar onderdeel van. Doel van deze maatregelen is het aantal branden in 2026 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. De stijging vorig jaar onderstreept het belang daarvan, aldus het ministerie.

Bron: ANP