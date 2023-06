Rekenkamer: permanente vogelgriep risico dierziektebestrijding

Normaal gesproken verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar sinds oktober 2021 blijft de vogelgriep in Nederland. Er zijn al 6,9 miljoen vogels, vooral kippen, geruimd. In 2022 kostte het bestrijden en het voorkomen van vogelgriep 55 miljoen euro. Dat is meer dan vijf keer zo veel als het gemiddelde in de jaren ervoor: toen ging het om ongeveer 10 miljoen euro per jaar.