Rekenkamer: deel Europese klimaatmiljarden blijken niet groen besteed

Het gaat om geld uit het coronaherstelfonds van de EU waarmee alle lidstaten kunnen investeren in projecten, om zo de economische gevolgen van de pandemie te boven te komen. Klimaatactie en groene transitie is het belangrijkste onderdeel van dat tijdelijke fonds, dat in 2020 is ingericht en officieel de Recovery and Resilience Facility (RRF) heet.