‘Reken wetenschappers stikstofaanpak niet aan’

De wetenschappelijke onderbouwing in het stikstofdossier wordt door onder meer een aantal fracties in de Tweede Kamer en een aantal betrokken (agrarische) partijen in twijfel getrokken. Of die twijfel terecht is, liet hij in het midden, maar Dijkgraaf benadrukte dat de wetenschap de feiten zo goed mogelijk presenteert en scenario's schetst. "Het geeft ook richting, maar dan is het aan de politiek om te kijken welk pad we willen bewandelen. Is het begaanbaar en hoe kunnen we mensen daarbij betrekken."