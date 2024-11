Reisorganisaties: Skiërs deinzen niet terug van klimaatverandering

Klimaatverandering weerhoudt de wintersporter er niet van op vakantie te gaan naar de sneeuw. Reisorganisaties zien dat de bergen nog altijd een aantrekkelijke vakantiebestemming zijn in de winter, komt naar voren uit een rondgang van het ANP. Opvallend is dat mensen vaker een kortere skitrip boeken en ook leggen wintersporters hun vakanties later vast in afwachting van de sneeuw.

Sunweb heeft dit jaar 15 procent meer wintersportboekingen dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er ook al sprake was van een stijging. Volgens een woordvoerster valt het op dat mensen vaker buiten de schoolvakanties gaan, "op zoek naar betere deals en optimale skicondities". "In januari is het aantal boekingen met 18 procent gestegen, in december met 15 procent, en in maart zelfs met 33 procent vergeleken met vorig jaar." Absolute aantallen boekingen geeft de reisorganisatie niet.