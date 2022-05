Regenwormen als tafeltje dekje

Regenwormen halen adem door hun huid. Ze hebben gasuitwisselingen door de huid heen, en daarom gedijen ze goed in vochtige omstandigheden. Ze kunnen weken, maanden overleven in water. Dit staat haaks op wat je vaak hoort, dat wormen doodgaan als ze te lang in het water zitten. Het klopt wel dat als het heel warm is, dat ze dan minder goed overleven in het water. Dan vindt er een rottingsproces plaats in het water, en is er minder zuurstof in het water. Maar onder andere omstandigheden gedijen de regenwormen prima in water.