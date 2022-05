Regenval enigszins effect op aanhoudende droogte

De regen verlicht sommige situaties, maar de maatregelen worden nog niet zo snel losgelaten. In het weekend kregen een aantal waterschappen te maken met veel dode vissen in het water. Dat kwam doordat het zuurstofpeil in het opwarmende, laagstaande water te gering werd. Waar het flink heeft geregend is dat probleem weer verholpen. In laaggelegen delen van Nederland spoelen Rijkswaterstaat en de waterschappen rivieren en kanalen extra door om de waterkwaliteit op peil te houden.