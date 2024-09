Regenbuien steeds zwaarder in Nederland

Als op één dag plaatselijk minstens 50 millimeter regen wordt gemeten op een van de neerslagstations, noemen meteorologen dit een dag met zware regenval. De afgelopen jaren gebeurt dit steeds vaker. In de jaren 70, 80 en 90 waren er gemiddeld nog zo'n drie dagen met uitzonderlijk veel regen. Tegenwoordig zijn dat er gemiddeld bijna zes. In 2021 werd een nieuw record gemeten met op dertien dagen extreem veel neerslag.

Mei had tot nu toe de meeste dagen met plaatselijk grote buien. De dag met de meeste zware regenval was 22 mei. Toen viel er bij acht neerslagstations lokaal gemiddeld 66 millimeter regen. Normaal valt er in de hele maand mei ongeveer 55 millimeter. "Nederland is de afgelopen decennia warmer geworden. Warmere lucht kan meer vocht bevatten, waardoor er nu meer regen uit een bui valt dan vroeger", verklaart klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI. "Volgens onderzoek van het KNMI neemt het aantal zware buien in de toekomst verder toe."

In negen van de twaalf provincies viel dit jaar op minstens één plek in 24 uur heel veel regen. In Noord-Holland, Groningen en Noord-Brabant is zelfs op respectievelijk 7 en 6 verschillende plekken uitzonderlijk veel regen gemeten.

Verschil met een hoosbui

In de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland vond tot nu toe geen enkele dag met zware regenval plaats. Toch is het mogelijk dat in deze provincies wel hoosbuien zijn geweest, stelt Siegmund. "Het KNMI meet de neerslag op ruim driehonderd locaties verspreid over het hele land, maar hoosbuien zijn soms zo plaatselijk dat ze door dit netwerk niet altijd worden opgemerkt."

Het ANP analyseerde voor dit onderzoek de historische gegevens van 240 neerslagstations van het KNMI, om zo te achterhalen hoeveel dagen met zware neerslag jaarlijks voorkomen. Hierbij is gekeken naar de eerste zeven maanden van elk jaar tussen 1951 en 2024.

Bron: ANP