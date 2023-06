Reekalf tussen de varens | Zelf geschoten

“Ik liep deze ochtend gewoon een (blauwe) route die hier aanwezig is en op een gegeven moment zag ik de moeder in een klein stukje bos, helemaal achter in lopen. Ben toen stil gaan staan (op het pad) om een aantal foto's te maken. Op een gegeven moment zag ik ook het reekalf lopen en deze kwam tot mijn verbazing steeds verder mijn kant uit lopen ( de wind zat voor mij goed, dus konden ze mij niet ruiken). Op een gegeven moment stond ze zo dichtbij dat ik terug moest van 600mm naar 200mm.