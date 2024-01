Reeën lopen tussen de kraanvogels

Op een mistige ochtend lopen deze reeën door een groep kraanvogels in de buurt van Diepholz (Duitsland). Hier rusten de kraanvogels op hun tocht naar het zuiden uit en foerageren ze alvorens verder te trekken. "Mooi is het te zien hoe groot deze vogels zijn ten opzichte van de reetjes," schrijft filmer Harry Beld.

Kraanvogels hebben in 2023 een uitstekend broedseizoen gehad. Er huisden 49 paren in Nederland die in totaal 33 jongen grootbrachten. Een record! Het is niet alleen voor de mens bijzonder om deze grote vogel met struisvogelachtige 'staart' tegen te komen in de natuur, ook voor andere dieren is het enorm indrukwekkend.