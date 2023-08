Ree springt als ware atleet over de hordes | Zelf geschoten

Vogelbescherming Nederland werkt met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken samen aan PARTRIDGE. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Het doel is om de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30 procent meer biodiversiteit te realiseren. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers door heel Europa. Zo werken we toe naar duurzame akkerbouw met behoud van natuur.