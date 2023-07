Ree schrikt van blauwe reiger | Zelf Geschoten

Vind je het gek dat het ree de blauwe reiger zo lang niet zag? Dat kan komen doordat reeën maar in beperkte mate kleuren zien, Contrast kunnen ze wel goed zien. Dit zorgt ervoor dat ze in het donker beter kunnen zien dan mensen. Maar als je doodstil staat, heeft het ree meer moeite om je te herkennen. Beweging alarmeert het dier wel.

Help! Wie ben jij? Dit jonge ree schrikt zich een hoedje van de blauwe reiger die stokstijf aan de waterkant staat. Beide dieren maken zich snel uit de voeten. Gefilmd door Erik Kruise in Diependal.

Ree komt op honden af

Iets soortgelijks gebeurt in onderstaande video: tijdens een wandeling komt Gerwin Kets een groepje reeën tegen. “Plotseling maakt één van de reeën zich los van de groep en komt al blaffend naar mij en mijn honden toe rennen. Niet een klein stukje, maar all the way!” schrijft Kets. “Ik was vooral bang dat mijn honden erop af zouden proberen te gaan. Gelukkig waren die minstens zo verbouwereerd als ik.”

Een soortgenoot?

We lieten de video aan deskundige Herzo van der Wal van Stichting Kenniscentrum Reeën zien. Herzo denkt dat de jonge reebok komt kijken of dit een verloren gewaande soortgenoot is. “Een ree ziet slecht”, legt Herzo uit. Als de filmer stilstond, leek hij misschien vanaf de grote afstand op een boomstam, en de honden op soortgenoten. Het ree kan wel beweging zien, en probeerde mogelijk contact te leggen. Dat moet hij doen door dichterbij te komen en de aandacht te trekken door te blaffen.