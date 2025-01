Recordhoeveelheid broeikasgas in atmosfeer_22_03_2016 Nieuws • 22-03-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De uitstoot van broeikasgassen is groter dan ooit tevoren. Zelfs de grootste tot dusver bekende piek in de uitstoot, ongeveer 56 miljoen jaar geleden, verbleekt volgens wetenschappers bij die van nu. Het oude record had een natuurlijke oorzaak. Het werd vermoedelijk gevestigd doordat bevroren broeikasgassen plots ontdooiden en loskwamen uit de zeebodem. De temperatuur op aarde steeg naar schatting 5 graden en de oceanen verzuurden sterk.

Fossielen

Die ecologische ramp kostte tal van soorten de kop. De onderzoekers, die hun bevindingen afdrukten in vakblad Nature Geoscience, gingen met behulp van fossielen 66 miljoen jaar terug in de tijd, tot de periode waarin de dinosaurussen plotseling uitstierven. Die schokkende verandering werd waarschijnlijk veroorzaakt door een asteroïde-inslag of een soortgelijke catastrofe, waarbij mogelijk nog meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkwamen dan vandaag de dag. Maar het materiaal om dat vast te stellen ontbreekt.

